Эксперты: загрузка российских НПЗ в 2020 году снизилась до минимума за 10 лет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем нефтепереработки на российских заводах в 2020 году уменьшился на фоне пандемии и сокращения маржинальности до уровня 2011 года, говорится в обзоре агентства Argus.

Изоляционные меры, введенные в стране весной 2020 года, снизили потребление топлива. Находящиеся в условиях и без того низкой рентабельности многие заводы были вынуждены уйти на длительные ремонтные работы. Как следствие, поставки нефти на российские НПЗ в 2020 году по системе "Транснефти" упали на 12,5 млн тонн, до 233,65 млн тонн, указывает Argus, - на таком уровне показатель вернулся к отметкам 2011 года. Пиковой загрузки заводы достигали в 2014 году, когда поставки составляли 262 млн тонн.

Однако после первого этапа налогового маневра, проведенного правительством в 2015 году, загрузка мощностей на НПЗ начала снижаться вслед за сокращением маржинальности, когда экспортная альтернатива стала привлекательнее внутреннего рынка, отмечает Argus.

Снижение нефтепереработки в минувшем году коснулось не только крупных вертикально-интегрированных компаний, но и небольших переработчиков, говорится в обзоре.

Восстановление спроса на топливо в стране в конце 2020 года способствовало росту биржевых цен на бензин. Так, стоимость бензинов марок 92 и 95 на бирже с начала года выросла на 7%. Вице-премьер РФ Александр Новак проведет 28 января совещание с Минэнерго, Минфином и ФАС по ситуации на топливном рынке. При этом власти неоднократно исключали рост розничных цен выше уровня инфляции в этом году.