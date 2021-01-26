Завод марочных вин "Коктебель" выкупил свое имущество за более чем 110 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Крыма продали на аукционе имущество и земли, арендуемые заводом марочных вин "Коктебель", самому предприятию за более чем 110 млн рублей, следует из материалов Единой электронной торговой площадки.

В конце декабря имущество завода за 100 млн рублей было выставлено на аукцион, шаг которого составлял около 5 млн рублей. К участию были допущены три организации: сам "Завод марочных вин "Коктебель", санкт-петербургская "НТЦ "Кристаллкор" и бизнесмен Андрей Шкловский.

"Победителем торгов признан участник - общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену Лота № 1 в размере 110 178 094", - говорится в документации на сайте торгов.

На сайте завода указано, что завод "Коктебель" расположен на побережье Черного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии на берегу Коктебельского залива. Предприятие обладает собственными виноградниками на площади около 1 070 га, емкостным парком не менее 5 млн литров для производства тихих вин, а также бочковым парком для выдержки марочных тихих вин, десертных (ликерных и специальных) вин и портвейнов в количестве не менее 6 млн литров. Также завод оснащен самой крупной мадерной площадкой в Европе.

В 2020 году власти Крыма продали компании "Южный проект", являющейся структурой банка "Россия", 100% акций крупнейшего в регионе винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей. Глава республики Сергей Аксенов тогда отметил, что "лучший путь развития предприятия, не обеспечивающего стратегическую безопасность Республики Крым, - приватизация". Он добавил, что в собственности республики должны оставаться ресурсоснабжающие организации, такие как "Черноморнефтегаз", "Крымгазсети", "Крымэнерго", "Вода Крыма".