Лавров сообщил, что обсудил с Зарифом сооружение новых блоков АЭС "Бушер"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия готова помочь Ирану с расширением мощностей действующей АЭС "Бушер" посредством строительства новых энергоблоков. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Особенно мы говорили о взаимодействии по сооружению в Иране новых блоков атомной электростанции "Бушер" и в целом приветствовали нацеленность всех наших коллег из экономического блока правительств двух стран и деловых кругов РФ и Ирана на всемерное развитие многопланового партнерства", - отметил глава МИД РФ.