В России обналичивание через исполнительные листы в 2020 году выросло в 1,7 раза

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Объем сомнительных операций при помощи схемы с использованием исполнительных документов в 2020 г. превысил 70 млрд рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

"В 2020 году количество сообщений судов по сравнению с прошлыми периодами значительно увеличилось. При этом общий объем средств, по которым установлена противоправность заявленных требований, признаки недобросовестности участников спора (мнимость и притворность сделок, направленность действий сторон исключительно на получение исполнительного документа с целью придания законного вида финансовой операции и т. п.) и по которым последовал отказ в удовлетворении требований, составил более 70 млрд рублей", - заявили в ведомстве.

В Росфинмониторинге добавили, что в 2019 году в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд рублей.

Также в ведомстве отметили, что в течение 2020 года продолжилось активное взаимодействие Росфинмониторинга и органов судебной власти по обмену информацией в рамках процессуального законодательства.