Мишустин заявил, что пандемия не сильно повлияла на торговлю между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не слишком сильно повлияла на торговые отношения России и Белоруссии, но надо восстановить рост товарооборота в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко во вторник.

По словам главы российского кабмина, в целом торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается успешно. "В 2019 году, до коронавируса, у нас товарооборот превышал $35,5 млрд. И Белоруссия занимает по праву первое место среди наших экономических партнеров на всем пространстве СНГ, - заявил он. - Конечно, ситуация с коронавирусом повлияла, но я бы не сказал, что слишком значительно, на общую ситуацию, в том числе в торговле". "У нас было некоторое сокращение товарооборота. Наша совместная задача - возобновить рост товарооборота уже в текущем году и преодолеть все негативные последствия коронавируса, который так или иначе повлиял на наши экономики", - сказал Мишустин.

Он отметил, что Россия дорожит братскими отношениями с Белоруссией, народы двух стран объединяют общая история, прочные духовные и культурные связи. При этом, по его словам, Москва и Минск заинтересованы в том, чтобы вывести "совместную работу на новый уровень, наполнить новым содержанием интеграционное взаимодействие в Союзном государстве".

Мишустин указал, что Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, этот показатель превысил в 2020 году $4 млрд. "У вас работает около 2 400 компаний с российским участием. Это взаимодействие нужно наращивать, необходимо как можно больше создавать совместных предприятий, приглашать российских и белорусских предпринимателей на любые существующие на нашем совместном пространстве проекты", - уверен председатель правительства РФ.

Он подчеркнул, что "отношения между Россией и Белоруссией уникальны, и ключевую роль здесь играют многолетние производственные связи, в ряде отраслей действуют и совместные цепочки добавленной стоимости, налажены взаимные поставки комплектующих". В частности, Мишустин назвал сотрудничество в проектах по производству автомобильной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники и др. "Важно создавать максимально комфортные условия для бизнеса двух стран и запускать новые кооперационные проекты", - резюмировал он.