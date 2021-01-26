Путин принял участие в открытии транспортной развязки в Химках

ХИМКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник принял участие в церемонии открытия движения по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе в городе Химки в Подмосковье. Вместе с главой государства в мероприятии участвовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В апреле 2019 года во время посещения НПО "Энергомаш" президент РФ поручил решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. Из-за разделения этого подмосковного города Ленинградским шоссе и железной дорогой жители могли добраться из одной части города в другую только по Юбилейному проспекту. В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что "люди ждут" эту развязку.

Строительство объекта было реализовано в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Развязка на пересечении Ленинградского шоссе и ул. Репина построена в рекордные сроки - всего за один год, работы завершились досрочно в январе этого года. Ее общая площадь составила порядка 40 тыс. квадратных метров. Протяженность основного хода - 0,8 км с путепроводом, длина которого - 158 м. Число полос движения по основному ходу - от двух до пяти с расчетной скоростью 70 км/ч. В рамках проекта проведена реконструкция улиц Дружбы, 9 мая и Репина. На транспортной развязке обустроены пешеходные зоны, установлены светофоры, а также наружное и архитектурное освещение.

Согласно расчетам, новая развязка улучшит транспортную доступность. По новой дороге автомобилисты смогут проезжать через Ленинградское шоссе всего за 15 минут. Ранее время пути из одной части города в другую в час пик составляло не менее одного часа, а пробки достигали 7-9 баллов. Репинская развязка решает транспортную проблему для 260 тыс. жителей Химок, где в старой части города проживает около 100 тыс. человек, в новой - порядка 160 тыс. Кроме того, развязка обеспечит транспортную доступность промышленной части города, что приведет к возможному увеличению числа рабочих мест до 28 тыс. На этих территориях находится более 1,4 тыс. объектов промышленности и торговли.

Объект построен за счет средств Московской области и софинансирования из федерального бюджета. Стоимость работ - 2,4 млрд рублей, из них 1 млрд - федеральные средства, а 1,4 млрд - бюджет Московской области. В 2021 году на территории Подмосковья планируется также завершить строительство на 15 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, из них девять региональных объектов будут реализованы правительством области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".