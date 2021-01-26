Хайнань намеревается в 2021 году достичь экономического роста более чем на 10%

ХАЙКОУ, 26 января. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань планирует в текущем году увеличить валовый региональный продукт более чем на 10%. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора провинции Фэн Фэя.

На церемонии открытия четвертой сессии Собрания народных представителей шестого созыва Хайнаня глава администрации представил доклад о работе правительства за 2020 год и сообщил о целевых показателях социально-экономического развития на текущий год. Инвестиции в основные фонды в 2021 году должны будут увеличиться примерно на 10%. Кроме того, реальный располагаемый доход на душу населения городских и сельских жителей, как ожидается, вырастет на 10% и 11% соответственно. Рост потребительских цен не должен превысить 3%. Власти провинции рассчитывают, что в нынешнем году в городах региона появятся более 150 тыс. новых рабочих мест, а коэффициент безработицы составит порядка 5,5%.

"2021 год - это 100-летняя годовщина с момента основания Коммунистической партии Китая и начало периода 14-й пятилетки (2021 - 2025 гг. - прим. ТАСС). Кроме того, это ключевой год для всестороннего углубления реформ и открытости, а также ускорения строительства порта свободной торговли Хайнаня", - говорится в докладе правительства, представленном Фэн Фэем. Для реализации поставленных целей правительство региона приложит усилия для развития сфер бизнеса, высоких технологий и инноваций, туризма, сельского хозяйства, а также современной индустрии услуг. Одновременно с этим местные власти будут уделять повышенное внимание экологии, безопасности и системе здравоохранения, уточняет издание.

В условиях пандемии коронавируса и напряженной экономической обстановки в мире валовый региональный продукт Хайнаня в 2020 году увеличился на 3,5% и составил 553,23 млрд юаней (85,51 млрд долларов по текущему курсу). Динамика экономического развития Хайнаня оказалась заметно выше темпов роста ВВП Китая, которые за тот же период составили 2,3%.