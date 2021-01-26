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Москва и Минск создают совместное производство российской вакцины в Белоруссии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия создают на белорусской территории совместное производство российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Мишустин отметил совместные меры Москвы и Минска по борьбе с коронавирусом.

"4 января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции и, в соответствии с решением президента РФ Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Белоруссии", - сказал глава кабмина РФ.

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