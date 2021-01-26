Возведение 2 корпусов научно-технологической долины МГУ за счет бюджета начнут в 2021 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Строительство двух кластеров Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ "Воробьевы горы" за счет средств федерального бюджета начнется в 2021 году, сообщили ТАСС во вторник в управляющей компании ИНТЦ.

"МГУ из федерального бюджета выделено 487 млн рублей для предоставления субсидии Фонду развития Московского университета на проектирование междисциплинарного и управленческо-образовательного кластера ИНТЦ. В 2021 году за счет средств федерального бюджета планируется спроектировать указанные кластеры и начать строительство междисциплинарного и управленческо-образовательного кластеров", - сообщили в компании.

Отмечается, что сегодня также ведется работа по привлечению инвестиций для обеспечения строительства за счет индустриальных партнеров шести кластеров: "Биомед", "Космос", "Геотех", "Инфотех", "Нанотех", "Инжиниринг". Так, проработаны предложения от 61 компании, подготовлен и направлен потенциальным инвесторам проект инвестиционного контракта.

"На текущий момент предварительно согласованная сумма инвестиций от частных инвесторов составляет около 5,1 млрд руб. В 2021 году планируется начать проектирование кластеров за счет инвестиций индустриальных партнеров", - отметили в пресс-службе. Кроме того, за счет бюджета Москвы планируется построить кластер "Ломоносов".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин во время старта строительства Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" сообщил, что кластер "Ломоносов" могут построить уже через два года.

Научно-технологическая долина

В декабре прошлого года на заседании попечительского совета МГУ президент РФ Владимир Путин заявил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ будут запущены в ближайшие полтора-два года. Он добавил, что к 2025 году инфраструктура долины должна быть развернута в полном объеме. По его словам, Москва выделила более 10 млрд рублей на проектирование и строительство кластера "Ломоносов".

Как отмечается на сайте МГУ, основная идея создания долины заключается в формировании на новой территории вуза инновационной экосистемы мирового уровня для реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.