В Белоруссии заявили, что Минску и Москве надо найти решения по общим энергорынкам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в этом году сконцентрируют внимание на работе по формированию общих энергетических рынков в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Об этом заявил во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на переговорах с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Есть ряд актуальных задач, над которыми нам предстоит работать в этом году. В их числе - поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС", - отметил белорусский премьер.