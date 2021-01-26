Стоимость нефти Urals превысила $55 за баррель впервые с февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе с середины января превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020 года на фоне ожидающихся сокращений поставок российской и саудовской нефти. Об этом ТАСС сообщили в агентстве S&P Global Platts.

В середине декабря котировки Urals поднялись выше $50 за баррель, а уже через месяц, 12 января, российская нефть в Европе подорожала выше $55 за баррель. Только к 25 января цена Urals на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) Urals немного снизилась, до $54,75 за баррель. В последний раз выше такой отметки российская нефть в этом регионе стоила в 20 числах февраля прошлого года. В Средиземноморье (CIF Augusta) Urals торговалась 25 января по $54,9 за баррель.

План отгрузок российской нефти из портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск на февраль показывает, что экспорт в европейском направлении сократится на 1,74 млн тонн, до 4,3 млн тонн, пояснил ТАСС управляющий редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон. "Снижение поставок российского сырья в совокупности с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии сказывается на запросах европейских НПЗ и создает некоторое давление на рынок со стороны предложения. В условиях нехватки сернистой нефти в Европе Urals продолжит править ситуацией", - считает он.

В начале января Саудовская Аравия приняла решение дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ еще на 1 млн б/с в течение февраля - марта. Кроме того, еще на 425 тыс. б/с сокращение добычи усилят другие члены альянса. При этом России и Казахстану была предоставлена возможность нарастить добычу на 150 тыс. б/с в течение этих двух месяцев.