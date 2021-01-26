Путин принял приглашение посетить открытие движения по ЦКАД в июле

ХИМКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение посетить открытие движения на всей протяженности Центральной кольцевой автодороги. Об этом он сказал во вторник во время беседы с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, когда приехал на открытие новой транспортной развязки в Химках.

Воробьев отметил, что движение по ЦКАД на всей его протяженности откроется в июле 2021 года, и пригласил Путина на церемонию. "Хорошо, с удовольствием", - ответил президент.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году. Открытие ЦКАД переносилось несколько раз, изначально его планировали сдать в 2019 году.