СП ВТБ и "Ростелекома" создало сервис на основе big data для роста эффективности бизнеса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совместное предприятие (СП) ВТБ и "Ростелекома" - "Платформа больших данных" - создало сервис по предоставлению компаниям специализированных массивов обезличенных геоданных, позволяющий, в частности, определить оптимальные места для новых точек продаж. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Специалисты банка ВТБ и совместного предприятия ВТБ и "Ростелекома" - "Платформа больших данных" - первыми в России создали сервис по предоставлению специализированных массивов обезличенных геоданных для решения задач по развитию компаний как малого и среднего, так и крупного бизнеса в любых отраслях - Geo-embedding. Сервис основан на применении нейронных-сетей в геоаналитике", - отмечается в сообщении.

Обезличенные геоданные включают в себя множество сопоставленных слоев данных из банковской сферы, телекома и digital-сервисов, уточнили в ВТБ.

Новый сервис дает компаниям "полуфабрикат" обработанных и подготовленных специализированных векторных представлений big data, сформированных для решения задач компании. Кроме того, он может применяться для поиска оптимальных локаций для новых точек продаж, оценки потенциала и для установки "умных" KPI в ранее открытых точках, а также оценки инвестиционной привлекательности проектов.

"Применение big data и технологий искусственного интеллекта давно играет важнейшую роль при принятии решений о развитии бизнеса. При этом геоаналитика - направление, которое имеет огромный потенциал. Сейчас далеко не все компании имеют в своем штате data science специалистов по геоаналитике. Уникальный сервис от "Платформы больших данных" позволит любым компаниям применять уже подготовленные и обработанные массивы данных для решения самых разных задач и принятия решений о развитии и повышении эффективности бизнеса", - цитирует пресс-служба главу совета директоров "Платформы больших данных", заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.

"Платформа больших данных"

В конце марта 2020 года ВТБ и "Ростелеком" зарегистрировали ООО "Платформа больших данных". Компания занимается разработкой и монетизацией продуктов на основе обработки больших данных, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Тогда сообщалось, что управление новым совместным предприятием (СП) будет осуществляться на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя с каждой стороны.