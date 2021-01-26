Россельхознадзор частично снял запрет на ввоз из Казахстана томатов и перцев с 27 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 27 января частично снимает запрет на ввоз из Актюбинской и Алматинской областей Казахстана томатов и перцев, разрешив поставки с двух предприятий, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО "Green Capital Kazakhstan" (Актюбинская область) и TOO "Green Land Alatau" (Алматинской области) Республики Казахстан", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа полученной от Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства республики Казахстан информации о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых данными компаниями, и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории республики Казахстан продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus).

Поставки указанных овощей будут осуществляться под гарантии Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской области Республики Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.