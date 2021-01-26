Путин: средства на дорожное строительство в РФ в ближайшие годы будут выделяться ритмично

ХИМКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими, строившими Репинскую транспортную развязку в Химках, заверил, что у властей много планов по дорожному строительству, деньги на их реализацию предусмотрены и будут выделяться ритмично.

"Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству и "сшиванию" страны большие. Средства необходимые выделены, все зарезервировано, будет ритмично выделяться", - сказал Путин. "Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог довести до нормативного состояния", - напомнил он. Глава государства также отметил, что к 2030 году еще 51 агломерация должна быть приведена в такое же состояние. "Это очень большой объем работы, причем по всей стране. География самая широкая - от Дальнего Востока до Калининграда", - подчеркнул президент.

Сотрудница "Энергомаша", которая в 2019 году обратила внимание Путина на транспортную проблему в Химках, выразила главе государства слова благодарности. "Владимир Владимирович, руководство НПО "Энергомаш" просит передать вам слова благодарности, руководству Москвовской области и строителям за то, что развязка построена. Спасибо вам огромное. Это замечательное событие для всех нас", - сказала она.

Путин со своей стороны пожелал успехов в производстве. "Энергомаш" - одно из ведущих предприятий отрасли. Ждем от вас значимых результатов", - сказал президент.