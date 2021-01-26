Путин от имени жителей Химок поблагодарил строителей за новую транспортную развязку

ХИМКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает крайне важным открытие транспортной развязки в Химках.

Во вторник на церемонии открытия движения по транспортной развязке на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе глава государства поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу. Путин назвал его "очень важным для города и для работников "Энергомаша".

"От имени всех жителей Химок хочу сказать спасибо, потому что это реально улучшает их жизнь", - обратился президент к строителям. Он напомнил, что раньше в Химках было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени.

На нынешней церемонии Путин вновь пообщался с сотрудницей НПО "Энергомаш", которая в апреле 2019 года, когда президент посещал это объединение, рассказала о транспортных проблемах в Химках. После той беседы глава государства дал поручение исправить ситуацию. "Сейчас наверняка удобнее, лучше", - заметил он.

Путин также обратил внимание на то, что "за прошлый год дорожники выполнили практически все планы 2020 года". "Мы вновь ввели свыше 95 км новых дорог, 7 775 тыс. отремонтировали - это федеральных дорог, а региональные в два раза больше и по первому, и по второму показателю", - сообщил он. "Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов, мы не стали останавливать дорожное строительство, во первых, все выполнили, во вторых, рабочие места сохранили, зарплаты сохранили и дороги построили", - подытожил президент.