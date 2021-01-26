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"Яндекс" попросил распространить программу вакцинации от COVID на курьеров-иностранцев

В компании пояснили, что водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, однако возможность на получение бесплатной вакцины есть только у граждан РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Такси" обратилась в московскую мэрию с просьбой распространить программу бесплатной вакцинации от коронавируса на всех водителей и курьеров, вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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В своем обращении к мэрии компания "Яндекс.Такси" попросила рассмотреть возможность открыть специальный пункт вакцинации для сотрудников партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из Центров для водителей и курьеров.

"Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России", - считают в компании.

При этом "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Лавка", а также сервис "Доставка" продолжают оповещать водителей и курьеров, которые выполняют заказы сервисов, о возможности пройти вакцинацию от коронавируса - информация об этом была им разослана через приложения для выполнения заказов, а также опубликована на сайте для партнеров.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря, запись на нее организована в электронном виде.

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