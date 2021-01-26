МВФ считает, что рост ВВП России составит в этом году 3%

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Российская экономика вырастет в текущем году на 3%, а в следующем - на 3,9%. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

Как говорится в этом документе, специалисты МВФ считают, что в минувшем году экономика России пережила спад, равный 3,6%. Однако в 2021 году ВВП России ждет рост в размере 3,0%, а в 2022-м - в размере 3,9%, считают эксперты фонда.

Они подтверждают, что изменили свои прогнозы на этот счет от октября 2020 года в сторону улучшения. Прогноз по 2021 году улучшен на 0,2 процентного пункта. Прогноз по 2022 году улучшен на 1,6 процентного пункта.

При этом в МВФ полагают, что в европейских развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой после прошлогоднего экономического спада в размере 2,8% тоже возобновится рост ВВП. В нынешнем году он может составить 4,0%, а в следующем - 3,9%, пишут составители отчета.