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МВФ ожидает, что цены на нефть вырастут в этом году более чем на 20%

При этом в Международном валютном фонде отметили, что цены будут оставаться намного ниже уровня 2019 года

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Цены на нефть вырастут в текущем году более чем на 20%. Такой прогноз содержится в обнародованном во вторник январском докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики.

Как говорится в этом документе, "отражая прогнозируемое глобальное восстановление [экономики], цены на нефть, как ожидается, вырастут в 2021 году более чем на 20% по сравнению с нижним базовым [уровнем] 2020 года, однако будут все еще оставаться намного ниже [уровня] 2019 года".

"Цены на другие сырьевые товары, кроме нефти, тоже, как ожидается, вырастут. Как прогнозируется, прежде всего сильно ускорится в 2021 году [рост цен] на металлы", - отмечают специалисты фонда.

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