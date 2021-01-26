МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нефтяники начнут получать выплаты из бюджета в рамках демпфера с февраля на фоне роста цен на нефть. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Я уже говорил на этот счет, что сейчас начнутся выплаты компаниям, начиная с февраля. Сейчас конъюнктура такова, что теперь государство платит нефтеперерабатывающим заводам демпфер. Думаем, что это стабилизирует ситуацию", - отметил Сазанов.

По его словам, поступления от нефтяников в рамках демпфера в 2020 году могут составить около 400 млрд рублей. "Сейчас цифры уточняются. Там порядка 350-400 млрд рублей. Окончательные данные за декабрь придут и будут окончательно понятные цифры, в районе 400 млрд, 350-400 млрд рублей", - добавил замглавы Минфина.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.