Законопроект о денонсации соглашения с Нидерландами могут внести в Госдуму в феврале

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами может быть внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Сейчас проходит публичное обсуждение, потом мы направим в МИД, в ведомства, все идет своим чередом. Готовимся к внесению в Госдуму в феврале", - сказал Сазанов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия "не будет отступать" в вопросе денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

В декабре Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта для денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого российский Минфин провел несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов и предложил условия, аналогичные тем, которые уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом.

Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, в свою очередь не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечал Минфин.

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например, для юридических лиц - 15% на дивиденды и 20% на проценты.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.