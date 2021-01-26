Прожиточный минимум трудоспособного населения за III квартал 2020 г. составил 12 542 рубля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за III квартал 2020 года составила 12 542 рубля. Об этом говорится в приказе Минтруда РФ за подписью главы ведомства Антона Котякова, опубликованном на официальном интернет -портале правовой информации во вторник.

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 года на душу населения 11 606 рублей, для трудоспособного населения - 12 542 рубля, для пенсионеров - 9 519 рублей, детей - 11 580 рублей", - говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 29 декабря 2020 года подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", выплаты на детей от трех до семи лет, а также многие региональные меры поддержки.