Госдума приняла в I чтении законопроект о совершенствовании системы охраны труда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о профилактике производственных травм и профзаболеваний с учетом условий на каждом конкретном производстве.

"Государственная политика в области охраны труда дополняется новым направлением - оценка и управление профессиональными рисками, что позволит исключать производственный травматизм за счет более адресного подхода к охране труда", - пояснил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко, представляя документ.

Инициатива предусматривает внедрение управления профессиональными рисками, изменение подхода в реализации мер безопасности. Главным критерием для предоставления средств индивидуальной защиты предлагается сделать вредные и опасные факторы на производстве, а не наименование профессии (должности). "Это позволит более гибко реагировать на изменение производственных условий и предупреждать производственные травмы и профессиональные заболевания", - уверен замминистра.

Помимо этого, законопроект предоставляет возможность вести документооборот в сфере охраны труда в электронном виде. По мнению кабмина, предлагаемые изменения позволят сократить уровень травматизма от несчастных случаев на производстве, повысить роль работников в обеспечении безопасных условий труда, защищенность их права на безопасный труд, а также обеспечить гибкость работодателя в построении системы управления охраной труда.

Ранее законопроект был поддержан профильным думским комитетом и Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. "Мы детально прорабатывали документ с работодателями и профсоюзами. Сегодня мы получили концептуальную поддержку. При этом принято решение создать рабочую группу, в рамках которой будет обеспечена необходимая юридико-техническая доработка проекта закона ко второму чтению", - заключил Вовченко.