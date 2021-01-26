Создание зоны свободной торговли ускорило рост экономики Хайнаня

ХАЙКОУ, 26 января. /ТАСС/. Создание зоны свободной торговли и порта в провинции Хайнань ускорило рост экономики региона. Как отметил замглавы управления коммерции региона Пэн Вэй, об этом свидетельствует значительный рост экономических показателей провинции, несмотря на негативные последствия пандемии.

"В прошлом году Хайнань привлек около 122 тыс. высококвалифицированных кадров из других регионов, в том числе более 11 тыс. иностранных граждан", - приводит его слова агентство "Чжунго синьвэнван".

"Информация в полной мере свидетельствует о том, что зона свободного порта на Хайнане привлекает иностранный капитал, высококвалифицированные кадры, предприятия и другие ресурсы", - сказал он, добавив, что Хайнань стал важным связующим звеном между мировой и китайской экономиками. Как отметил представитель властей, 14-й пятилетний план предусматривает обеспечение среднегодовых темпов роста экономики региона на уровне свыше 10%.

Пэн Вэй подчеркнул, что после введения властями региона в июле 2020 года новых послаблений в сферу регулирования беспошлинной торговли продажи в этой сфере выросли в два раза. В 2021 году магазины дьюти-фри планируют ввести доставку товаров почтой, а также освободить жителей Хайнаня от уплаты пошлин при покупке импортных товаров. В результате этих мер, как ожидают власти, продажи магазинов беспошлинной торговли достигнут в 2021 году около 60 млрд юаней (около $9,25 млрд), а к 2025 году - около 300 млрд юаней (порядка $46,2 млрд).

Он также отметил, что Хайнань лидирует среди других регионов КНР по степени восстановления туристической сферы - в 2020 году число посетивших регионов туристов составило около 80% показателей 2019 года.

Экология

Как отметил замглавы управления охраны окружающей среды Кун Линхуэй, при планировании социально-экономического развития провинции власти Хайнаня уделяют особое внимание экологии. По его словам, в 2020 году средняя концентрация тонкодисперсных частиц в регионе снизилась с 16 до 13 микрограмм на кубический метр. Это рекордно низкий показатель за всю историю наблюдений.

"Хайнань не только продолжает занимать лидирующие позиции в сфере защиты окружающей среды, но и содействует зеленым инвестициям и потреблению посредством введения запрета на использование пластика, а также популяризации автомобилей на новых источниках энергии", - приводит агентство его слова.

Согласно планам властей на следующую пятилетку, Хайнань выйдет на пик выбросов углерода до 2025 года, а к 2050 году достигнет углеродной нейтральности. К 2025 году доля дней с превосходным качеством воздуха в году будет поддерживаться на уровне более 98%, а среднегодовой показатель концентрации тонкодисперсных частиц, как ожидается, должен снизиться до 11 микрограмм на кубический метр.