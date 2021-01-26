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Госдума утвердила Михаила Щапова в должности первого замглавы бюджетного комитета

Щапов сообщил, что будет стараться соответствовать стандартам работы, которых придерживался Валентин Шурчанов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Госдума проголосовала за утверждение депутата от КПРФ Михаила Щапова на должности первого зампредседателя комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

Ранее кандидатура Щапова была предложена для утверждения комитетом Госдумы по контролю и регламенту.

Щапов является депутатом от Иркутской области. Должность первого зампреда комитета вакантна с декабря 2020 года после смерти депутата Валентина Шурчанова (КПРФ) от коронавируса.

"Партия рекомендовала мою кандидатуру на должность первого заместителя руководителя комитета. Я благодарен коллегам по фракции и по партии, а также депутатам Госдумы за оказанное доверие. В своей депутатской деятельности я всегда отстаивал в первую очередь интересны регионов и их жителей, работал над тем, чтобы бюджетные отношения между субъектами и федеральным центром были сбалансированы. Намерен и в новой должности продолжить эту работу. Буду стараться соответствовать стандартам работы, которых придерживался Валентин Сергеевич Шурчанов", - сказал Щапов в беседе с ТАСС.

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