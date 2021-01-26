Запуск Фонда фондов ожидается в середине февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Запуск Фонда фондов, направленного на увеличение объема инвестиций в высокотехнологичные проекты, ожидается в середине февраля. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Моделью функционирования фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Российский фонд прямых инвестиций выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества. Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидается в середине февраля", - сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе совещания по формированию венчурного фонда фондов, слова которого приводит секретариат первого вице-премьера.