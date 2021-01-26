В ЦБ считают, что введение цифрового рубля не вызовет у банков сложностей с фондированием

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Введение цифрового рубля не вызовет у кредитных организаций сложностей с фондированием, поскольку регулятор окажет им достаточное рефинансирование, сообщается в пресс-релизе Банка России, в котором представлены выводы департамента исследований и прогнозирования.

"В ведение цифрового рубля не должно вызвать у банков сложностей с фондированием - Банк России предоставит им необходимое рефинансирование. В условиях конкуренции между банками и неизменности процентных ставок денежного рынка кредиты не должны стать дороже", - отмечается в сообщении.