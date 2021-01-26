Reuters не собирается удалять статью про "Восток ойл" после требования "Роснефти"

ЛОНДОН, 26 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Агентство Reuters придерживается своей публикации по проекту "Восток ойл", которую ранее "Роснефть" потребовала удалить. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в новостном агентстве.

"В ответ на ваш запрос: [сообщаем, что] мы придерживаемся нашей публикации", - сказал представитель Reuters.

Ранее новостное агентство со ссылкой на источники в трейдерских кругах написало, что "Роснефть" ведет переговоры с несколькими трейдерами о вхождении в проект в обмен на поставки нефти, но препятствием в переговорах о фондировании являются санкционные риски.

"Роснефть" потребовала от агентства удалить статью с сайта и принести извинения за публикацию "недостоверной информации". "Компания привлекла профессиональную адвокатскую организацию для контактов с агентством Reuters по этому поводу и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации", - говорится в заявлении "Роснефти".

Российская компания также заявила, что проект "Восток ойл" не является арктическим шельфовым или сланцевым, а значит, не подпадает под действие соответствующих санкций.

О проекте

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь проекта обеспечит транспортировку до 50 млн тонн нефти в год, вторая - до 100 млн тонн. В конце 2020 года швейцарский нефтетрейдер Trafigura купил 10%-ную долю в проекте. Условия сделки не раскрываются.

Российский энергетический сектор уже несколько лет существует в условиях санкций со стороны США и ЕС. Санкции начали поэтапно вводиться в 2014 году. В частности, под запретом оказались поставки российским компаниям оборудования для разведки и добычи нефти на шельфе на глубине более 150 м и для разработки сланцевых пород. В 2017 году США ужесточили финансовые санкции, ввели дополнительные запреты на поставку товаров и технологий для добычи, а также законодательно прописали возможность введения ограничений в отношении экспортных трубопроводов.