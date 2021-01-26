МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Evraz может выделить свои угольные активы из структуры компании в отдельный бизнес, говорится в сообщении компании. Сейчас активы угольного дивизиона Evraz консолидированы на базе "Распадской" (Evraz - основной акционер "Распадской", доля более 90%).

"Совет директоров Evraz регулярно рассматривает стратегические варианты для компании с целью максимизации долгосрочной стоимости для акционеров Evraz. Сегодня совет директоров дал согласие компании рассмотреть стратегические достоинства и возможные структуры потенциального выделения ее угольного бизнеса", - отмечается в сообщении.

Данное решение может позволить Evraz сосредоточиться на развитии своего сталелитейного бизнеса и создать отдельный угольный бизнес, который в настоящий момент консолидирован под управлением "Распадской", отмечает компания.

Совет директоров компании продолжает оценивать различные стратегические варианты развития, и нет никаких гарантий, что потенциальное выделение угольного бизнеса в итоге произойдет, подчеркивает Evraz.

Компания привлекла J. P. Morgan и Citigroup Global Markets в качестве финансовых консультантов для оказания помощи в текущем рассмотрении и подготовке потенциальной сделки, говорится в сообщении.

Ранее "Распадская" завершила сделку по покупке "Южкузбассугля" за 67,74 млрд руб., тем самым Evraz консолидировал все свои угольные активы на базе "Распадской".