МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские рыбаки снижают вылов минтая из-за проблем с поставками в Китай и переориентируются на промысел сельди для дальнейших поставок этой продукции в страны Африки. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Вылов минтая по состоянию на 24 января 2021 года в Дальневосточном бассейне составил суммарно 141,5 тыс. тонн, что на 32,8 тыс. тонн меньше уровня 2020 года (81,1% от уровня 2020 года). Заметное снижение уровня добычи минтая к уровню прошлого года обусловлено сохраняющейся неопределенностью с возможностью отгрузки рыбной продукции в китайские порты. Ряд пользователей уже переориентировал суда на промысел сельди с целью дальнейшей поставки продукции в страны Африки", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, в Охотском море добыто 121,5 тыс. тонн минтая (80,4% от уровня 2020 года), в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах суммарный вылов составил 95,2 тыс. тонн (89,8%), в Восточно-Сахалинской подзоне - 1,7 тыс. тонн (20%), в Южно-Курильской зоне - 4,9 тыс. тонн (113,9%), в Северо-Охотоморской подзоне - 7 тыс. тонн (98,6%), в Восточно-Камчатской зоне - 5,7 тыс. тонн (90,5%), в т. ч. в Петропавловско-Командорской подзоне - 4,4 тыс. тонн (69,8%).

Тихоокеанской сельди добыто 43 тыс. тонн (103,6% от уровня 2020 года), в том числе в Северо-Охотоморской подзоне - 37,3 тыс. тонн (90,9%). Трески добыто 13,2 тыс. тонн (97,1%), в том числе в Западно-Беринговоморской зоне - 3,7 тыс. тонн (142,3%), в Восточно-Камчатской зоне - 3 тыс. тонн, что соответствует уровню 2020 года, в Охотском море - 3,7 тыс. тонн (97,4%). По состоянию на 24 января на промысле минтая в Охотском море находилось 57 судов, на промысле сельди 21 судно, на промысле трески 13 судов. Безопасность экспедиции обеспечивают два спасательных судна Росрыболовства.

В КНР поставляется порядка 70% от общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции, в связи с чем Китай принял решение об ограничении импорта, позже китайской стороной были ужесточены карантинные меры и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. 19 января 2021 года пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева сообщала о том, что на рейде порта Далянь уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции.