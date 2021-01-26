ЕС выделит €1,4 млрд на гуманитарную поддержку стран-партнеров в 2021 году

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Евросоюз на 60% расширит свой годовой бюджет по предоставлению гуманитарной помощи третьим странам, выделив на эти нужды €1,4 млрд в 2021 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии.

"Мы наблюдаем рост мировых гуманитарных потребностей на фоне пандемии. ЕС является крупнейшим мировым донором гуманитарной помощи и намерен в 2021 году расширить свой бюджет на эти нужды на 60%, доведя его до €1,4 млрд", - говорится в заявлении.

Основной объем помощи - €505 млн - пойдет в страны Африки, еще €385 млн - в страны Ближнего Востока и Турцию, в первую очередь - на нужды беженцев из Сирии. Для Украины, государств Западных Балкан и закавказских государств выделено €28 млн.