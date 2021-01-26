Москва и Минск скоро могут подписать соглашение о перевалке грузов через российские порты

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Белоруссия и РФ могут в ближайшее время заключить межправительственное соглашение о перевалке белорусских грузов через российские порты. Об этом заявил журналистам во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, подводя итоги своих переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Обсуждали вопросы транспортировки белорусских грузов, в частности нефтепродуктов через порты России. Эта задача была поставлена президентом в связи с известными подходами стран Балтии в отношении Беларуси и занятой ими недружественной позицией. Поэтому мы эту задачу реализуем и в ближайшее время планируем подписать соответствующее межправительственное соглашение, которое обеспечит для наших трейдеров, грузоотправителей экономические условия как минимум не хуже, чем мы имели в прибалтийских портах", - отметил Головченко, которого цитирует агентство БелТА.

Белорусский премьер пояснил, что "в этом направлении ведомства (Белоруссии и РФ - прим. ТАСС) сработали так, что экономический эффект будет для Беларуси позитивный".

В ноябре прошлого года в правительстве РФ сообщили, что вице-премьеры России Александр Новак и Алексей Оверчук обсудили с белорусским коллегой Юрием Назаровым в онлайн-формате перспективы взаимодействия в ТЭК и поставки углеводородов в 2021 году. Стороны отметили нацеленность на долгосрочные отношения в сфере поставок нефти и газа в республику. В то же время в пресс-службе белорусского кабмина отметили, что также обсуждался вопрос экспорта белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ из-за заявлений литовской стороны в связи с политической ситуацией в Белоруссии. Как указывал Новак, объем перенаправленных поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ может составить до 4-6 млн тонн.

Экономическое взаимодействие

Кроме того, Мишустин и Головченко обсудили вопросы формирования общих энергетических рынков в рамках Союзного государства, роста объемов взаимной торговли и увеличения количества авиарейсов между странами обсудили на переговорах в Москве премьер-министры двух государств.

"Мы обсуждали различные вопросы: формирование общих рынков энергоносителей, вопросы беспрепятственного доступа на рынок, участия белорусских предприятий в государственных муниципальных закупках в России, увеличения количества авиационных рейсов", - отметил Головченко.

По его словам, повестка экономического взаимодействия стран обширна. "Надо восстановить товарооборот, который немного просел в связи с пандемией", - сказал белорусский премьер.

"Абсолютно в рабочем режиме прошли по всему переговорному блоку вопросов, который сейчас является актуальным. Если подводить общий итог, то, что называется, сверили часы и наметили план на ближайший месяц-два", - сказал премьер Белоруссии, подводя итоги своих переговоров с российским коллегой.