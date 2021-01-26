Глава "Ростелекома" раскритиковал идею строить ЦОДы в Арктике

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Строительство центров обработки данных в Арктике - технически сложный и невыгодный процесс, несмотря на снижение расходов на их охлаждение. Такое мнение в ходе телефонной конференции высказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Если построить ЦОД далеко в Арктике, во-первых, мы не найдем туда персонал, а во-вторых, задержки будут большими. Даже если они будут приемлемыми, то для того, чтобы прокачивать большой объем трафика, нужно будет построить мощнейшие оптические линии. Поэтому в целом это абсолютно бессмысленное занятие", - отметил он.

Единственное возможное преимущество размещения на севере, добавил Осеевский, - это снижение расходов на охлаждение. "Но там много технических нюансов, которые при ближайшем рассмотрении и это обстоятельство сводят к нулю. Поэтому мы считаем эту историю такой очень придуманной искусственно, о ней не думаем и никому не советуем", - сказал глава "Ростелекома".

При этом Осеевский считает, что по мере развития сетей пятого поколения все большее значение будет приобретать требование минимальных задержек при передачи данных, поэтому строить ЦОДы компания будет по-прежнему в больших городах.

Возможность создания в Арктической зоне опорных центров обработки данных было поручено рассмотреть Минцифры РФ в ноябре 2020 года.