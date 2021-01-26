Промышленные производители России за декабрь повысили цены на товары на 1,5%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в декабре 2020 года, по предварительным данным, выросли на 1,5% к ноябрю, говорится в сообщении Росстата.

Для сравнения, за декабрь 2019 года цены снизились на 0,4%.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на концентраты сурьмяные - на 38,5%, гранулы каменные, крошку и порошок - на 15,2%, гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства - на 11,8%, уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, - на 9,2%, нефть сырую - на 7,6%. При этом цены на газ горючий природный сжиженный и регазифицированный снизились - на 27,2%, алмазы природные (кроме технических) необработанные - на 25,9%, соль - на 9%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в производстве химических веществ и химических продуктов: на серу техническую газовую - на 37%, стирол - на 23,1%, соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой - на 21%, бензолы - на 15,5%, каучуки бутадиенстирольные и бутадиенметилстирольные (СКС-СКМС) - на 13%, спирты жирные промышленные - на 11,3%, ксилолы - на 11,1%, спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья - на 10,7%.

Кроме того, в металлургическом производстве подорожали: профили листовые из нелегированной стали - на 11,9%, услуги по производству меди - на 10,6%, прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 9,6%, чугун передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах - на 8,9%, ферромолибден - на 8,7%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на мелассу свекловичную - на 17%, жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел - на 12,7%, масло подсолнечное и его фракции нерафинированные - на 11%, масло соевое и его фракции нерафинированные - на 9,5%. При этом цены на крупу гречневую снизились на 6,3%.