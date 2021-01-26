Источник: Новак 27 января проведет совещание по развитию СПГ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак 27 января проведет совещание с министерствами и нефтегазовыми компаниями по вопросу развития производства сжиженного природного газа (СПГ) в долгосрочной перспективе. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли.

Новак ранее говорил, что в 2019 году, после запуска "Ямал СПГ", Россия вошла в пятерку крупнейших производителей СПГ, но потенциал страны гораздо выше - в 2035 году страна может занять более 20% мирового рынка с объемами производства 120-140 млн тонн СПГ в год.

По данным Росстата, объем производства СПГ в России в 2020 году составил 30,5 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в 2019 году.