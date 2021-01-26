БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco может выставить на продажу новый пакет акций в 2021 году. Об этом, как передал телеканал Al Hadath, сообщил на брифинге во вторник управляющий государственным инвестиционным фондом королевства Ясир ар-Румейян.

"Мы можем пойти на такой шаг, если позволят рыночные условия", - заявил ар-Румейян. Он напомнил, что правительство Саудовской Аравии в 2019 году уже продало более 1,7% акций Saudi Aramco в ходе первых публичных торгов. Это позволило собрать компании $29,4 млрд.

Saudi Aramco считается крупнейшей нефтяной компанией мира по показателю нефтедобычи и размеру нефтяных запасов. Компания приносит до 80% доходов в саудовский бюджет.

24 января наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который занимает пост первого заместителя премьер-министра и министра обороны королевства, объявил о новых планах диверсификации экономики Саудовской Аравии. По его словам, объем производства компаний и предприятий, несвязанных с нефтедобычей, должен возрасти до $320 млрд к 2025 году и составить значительную часть ВВП.

"Мы намерены вкладывать в развитие национального хозяйства по $40 млрд в год с тем, чтобы создать 1,8 млн рабочих мест к 2025 году", - заявил кронпринц, выступая на заседании правления фонда. Он подчеркнул, что поэтапная реализация стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году, превратит королевство "в самого выгодного инвестиционного партнера в мире".