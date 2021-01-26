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Новым гендиректором "Массандры" стал Алексей Пугачев

Пугачев также занимает аналогичную должность на "Заводе шампанских вин "Новый Свет"
Винный завод "Массандра" Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Винный завод "Массандра"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Новым генеральным директором крупнейшего в России крымского винзавода "Массандра" назначен Алексей Пугачев, который занимает должность генерального директора "Завода шампанских вин "Новый Свет". Об этом сообщается на сайте винзавода.

"Многих сотрудников предприятия как замечательных коллег и друзей знаю десятилетиями. Уверен, что с таким коллективом мы продолжим славную историю предприятия, которое еще с позапрошлого века производит вино из собственного винограда. Цель одна - курс на возрождение, которое началось с момента воссоединения Крыма с Россией. Готовим стратегию развития предприятия", - приводятся в сообщении слова Пугачева.

Он также поблагодарил коллектив завода "Новый Свет".

Пугачев в 1982 году был назначен на должность инженера-технолога Белогорского винзавода. С 1987 года занял аналогичную должность на заводе шампанских вин "Новый Свет". 17 лет работал начальником цеха и главным инженером, а в 2004 году стал заместителем директора по основному производству и качеству. В 2010 году Пугачев возглавил Новосветский поселковый совет, а по истечении срока государственной службы в 2014 году вновь вернулся на "Новый Свет" на должность заместителя директора по производству. С марта 2015 был назначен директором завода, а с августа того же года - его генеральным директором.

Винзавод "Массандра" основан более 120 лет назад князем Львом Голицыным. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В его состав, кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

Власти Крыма в октябре преобразовали предприятие "Массандра" в акционерное общество, а Госсовет республики одобрил приватизацию завода. В ноябре были объявлены торги. 14 декабря компания "Южный проект", являющаяся структурой банка "Россия", приобрела 100% акций за 5,327 млрд рублей, став победителем аукциона в электронной форме.

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