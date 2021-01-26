Совокупный госдолг Украины в 2020 году достиг $90,26 млрд

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Совокупный государственный долг Украины вырос в 2020 году на 6,98% в долларовом эквиваленте и на 19,16% в гривне, составив соответственно $90,26 млрд и 2,551 трлн гривен. Об этом во вторник сообщило министерство финансов страны.

Как сообщает ведомство, в том числе государственный и гарантированный государством внешний долг составил на 31 декабря 2020 года 1, 519 трлн гривен (около $53,72 млрд), что равняется 59,52% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг по данным Минфина составил 1,033 трлн гривен ($36,53 млрд).

В 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов. Согласно закону о государственном бюджете Украины на 2021 год, предельный объем госдолга на 31 декабря 2021 года установлен на уровне 2,545 трлн гривен (около $90,46 млрд ).