Fix Price заявила, что рассматривает IPO, но о конкретных планах говорить рано

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский ретейлер Fix Price рассматривает IPO (первичное публичное предложение акций), но пока не готов говорить о площадке, объеме и букраннерах возможного размещения. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Как любая успешная компания, Fix Price рассматривает различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынках капитала, однако о каких-либо конкретных планах, а также параметрах (объем, площадка) и выборе банков говорить преждевременно", - сообщили в компании.

Ранее агентство Reuters сообщило, что сеть планирует размещение на Мосбирже и LSE, может привлечь порядка $1 млрд.