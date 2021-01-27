Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

МОСКВА, 27 января./ТАСС/. Россия со среды возобновляет регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, которое было приостановлено в прошлом году на фоне пандемии. Соответствующее решение в середине января принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Планируется, что авиакомпании РФ и Вьетнама смогу выполнять по два рейса Москва - Ханой в неделю. Также на паритетной основе перевозчики смогут выполнять два рейса в неделю по маршрутам Москва - Дели, Москва - Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки, а по маршруту Москва - Доха - три раза в неделю. Более того, частота регулярных рейсов по направлению Москва - Каир будет увеличена до трех раз в неделю. Вместе с этим правительство РФ сняло ограничения на въезд для граждан этих стран.

Штаб принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, исходя из критериев эпидемиологической безопасности: так, число новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения не должно превышать 40, суточный прирост новых случаев составляет не более 1% за 14 дней, а коэффициент распространения коронавирусной инфекции за семь дней - не более 1.

Пока возобновление авиасообщения с этими странами условно. Из всех российских перевозчиков только "Аэрофлот" сообщил о намерениях возобновить рейсы по одному из направлений: компания планирует 28 января запустить рейсы в Хельсинки. О планах возобновить полеты из Санкт-Петербурга сообщала и Finnair. Но при этом, как заявило ранее МВД Финляндии, россияне не смогут свободно приехать в страну: границы для туристов из третьих стран будут закрыты как минимум до 25 февраля.

О возобновлении регулярных рейсов по другим открывающимся маршрутам ни одна из российских или зарубежных авиакомпаний не сообщала.

Что касается условий прилета в другие страны, то, например, по прилету в Катар, когда рейсы будут возобновлены фактически, россиянам придется провести неделю на карантине, Индия на данный момент иностранных туристов не принимает (хотя в интервью ТАСС посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в страну, но окончательного решения пока нет). Во Вьетнаме международное авиасообщение пока не возобновлено.

О поэтапном возобновлении авиасообщения

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы - для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.

С лета Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. Кроме того, РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса.