Новый завод резидента АЗРФ в Мурманске сможет перерабатывать до 30 тонн краба в сутки

МУРМАНСК, 27 января. /ТАСС/. Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) ООО "Арктическая компания морских технологий" (ООО "АКМТ") в партнерстве с группой компаний "Антей" реализует к концу 2024 года в Мурманске проект по запуску многофункционального комплекса по переработке водных биологических ресурсов, в том числе краба, производственная мощность переработки которого составит до 30 тонн в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

"Это будет первое в стране высокотехнологичное производство полного цикла с использованием новейших технологий по переработке краба и рыбы, добытых в водах Баренцева моря, и биоотходов. Мощности предприятия рассчитаны на прием 7 270 тонн сырья в сутки, учитывая объемы передержки, хранения и переработки краба и рыбы, в том числе произведенной продукции из биоресурсов. Объем хранения передержки до 200 тонн единовременно, производственная мощность переработки краба до 30 тонн в сутки", - цитируют в сообщении генерального директора ООО "АКМТ" Владимира Краснова.

Уточняется, что группа компаний "Антей" выступила учредителем проекта, он будет реализован в две очереди. Сначала в районе рыбного порта в Мурманске возведут производственное здание с цехами по переработке краба и рыбы, бассейны для передержки живых биоресурсов, котельную, мультитемпературный автоматизированный склад для единовременного хранения 1 тыс. тонн готовой продукции, затем - производственные помещения по переработке отходов и гараж. Комплекс займет площадь более 8,5 тыс. кв. м, запустить его планируется до конца 2024 года.

По информации КРДВ, инвестировать в реализацию проекта резидент АЗРФ планирует 1,5 млрд рублей, предполагается создание 193 рабочих мест. Для вылова краба и рыбы будет задействован флот ГК "Антей". Основной объем продукции от будущего комплекса планируется отправлять на экспорт.

С резидентами АЗРФ заключили 38 соглашений, инвесторы планируют реализовать проекты на сумму свыше 178,5 млрд рублей и трудоустроить более 4 380 человек, отмечается в сообщении со ссылкой на директора ООО "УК "Столица Арктики" (дочернее общество АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики") Александра Шутова. По его словам, на рассмотрении и подписании находятся еще 17 заявок на получение статуса резидента АЗРФ, объем инвестиций по ним составит 3,14 млрд рублей, проектами предусмотрено создание более 750 рабочих мест.