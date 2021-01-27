В AstraZeneca заявили, что отстают от графика производства вакцины на два месяца

БРЮССЕЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Сбои поставок вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca вызваны ее двухмесячным отставанием от графика производства. Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио в интервью группе ведущих газет Евросоюза, которое, в частности опубликовала во вторник вечером бельгийская Soir.

"У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика", - сообщил он, пообещав, что его компания в феврале сможет поставить в страны ЕС "разумное количество вакцины". В конце прошлой недели AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок в первом квартале по предзаказу ЕС на 60%.

Сорио категорически отверг обвинения со стороны ряда европейских СМИ и политиков, что его компания сократила поставки в ЕС, продавая вакцину в другие страны по более выгодным ценам. Он также подчеркнул, что предназначенная для Евросоюза вакцина не уходит в Великобританию, где у AstraZeneca налажена собственная цепочка производства.

"У нас также были определенные проблемы в Великобритании. Однако дело в том, что контракт с Великобританией у нас был заключен в июне [2020 года], то есть на 3 месяца раньше, чем с ЕС (27 августа - прим. ТАСС). Поэтому с Великобританией у нас было на 3 месяца больше, чтобы разрешить имеющиеся проблемы", - заявил он. Сорио заверил европейских журналистов, что "стоимость и темпы производства вакцины остаются разумными". "К сожалению, заводы, которые снабжают Европу, имеют более низкую производительность, поэтому соотношение с Великобританией составляет 1 к 3", - сообщил он.

Он также поддержал идею ускорить темпы вакцинации, используя только 1 дозу вакцины вместо двух, проводить вакцинацию только одной дозой вакцины, которая, по его словам, "способна обеспечить достаточную защиту" в краткосрочной перспективе. "Вторую дозу вы всегда сможете получить позднее", - сказал Сорио.

В настоящее время в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС; а также с упреждающим объявлением компании AstraZeneca, сертификация препарата которой еще только ожидается на этой неделе, о том, что поставки ее вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года будут сокращены на 60%. Еврокомиссия потребовала от компании объяснений, а также объявила о намерении поставить под контроль любые поставки вакцины, произведенной на предприятиях в ЕС, за пределы сообщества.