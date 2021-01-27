Квартальная выручка Microsoft превысила $43 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Выручка американской корпорации Microsoft за квартал, истекший 31 декабря прошлого года, достигла $43,1 млрд, превысив ожидания экспертов. Соответствующие данные приводятся во вторник на сайте компании.

Как отмечается в заявлении, выручка Microsoft выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. Операционная прибыль за указанный срок увеличилась на 29%, достигнув $17,9 млрд. Чистая прибыль составила $15,5 млрд, увеличившись на 33%. Эксперты ожидали, что выручка компании едва превысит $40 млрд, а прибыль составит около $15 млрд.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла подчеркнул, что во многом финансовые успехи Microsoft вызваны большим спросом на сервисы в сфере облачных технологий. "Растущий спрос на широкий спектр наших продуктов привел к тому, что выручка от реализации облачных сервисов выросла в течение года на 34%, достигнув $16,7 млрд", - указала в свою очередь главный финансовый директор компании Эми Худ.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).