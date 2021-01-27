Автограф Наполеона могут выставить на продажу за €1 млн

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Цена автографа Наполеона, по предварительным оценкам, может составить €1 млн. Артефакт впервые представят в Париже 27 января. Это рукописный рассказ о сражении при Аустерлице (1805), продиктованный самим французским императором и снабженный его собственными примечаниями.

"Автограф долгие годы хранился у потомков генерала Бертрана, которому Наполеон продиктовал эти записки о своей знаменитой военной победе, - рассказал французский историк и коллекционер Жан-Эмманюэль Ро журналу Point de Vue. - Я совершенно случайно приобрел этот фолиант полвека назад и с тех пор хранил дома. Но в год 200-летия смерти Наполеона решил выставить его в своей галерее".

Воспоминания в изгнании

Название записок - "Сражение при Аустерлице" - император написал собственной рукой. Датой битвы он указал 11 фримера (2 декабря), использовав календарь Французской революции, продолжавший действовать в период отображаемых им событий.

Надиктованный им текст на 74 страницах автор дополнил таким упоминанием о себе в третьем лице: "Он (Наполеон) продвигался столь быстро, что сторожевой отряд его сил был атакован казаками". В итоге девятичасового сражения французской армии удалось нанести поражение численно превосходящим силам Третьей коалиции. Французы потеряли 1,5 тыс. своих солдат убитыми и почти 7 тыс. - ранеными. Потери в лагере коалиции оказались вдвое больше.

Свои воспоминания об Аустерлице Наполеон диктовал уже годы спустя в ссылке на острове Святой Елены, где он оказался после поражения в битве при Ватерлоо. Остров находится в Атлантическом океане, почти в 2 тыс. км от западного побережья Африки.

Неубывающий интерес

Своей крупнейшей победой Наполеон считал Аустерлиц, а своей роковой ошибкой - Русскую кампанию 1812 года, положившую начало его закату. В ссылке он не скрывал, кого видел своим главным врагом. "Я умираю до срока, убитый английской олигархией", - продиктовал он своему секретарю незадолго до смерти, 5 мая 1821 года. Разрешения перенести его прах в Париж Франция смогла добиться от Лондона лишь 20 лет спустя.

Интерес к наполеоновской эпохе во Франции никогда не убывал. В истории первый французский император, отметил его биограф Жерар Леритье, остался не только как военачальник, но и как финансист, дипломат, строитель. Он создал Кодекс Наполеона с фундаментальными положениями о праве частной собственности, основал Банк Франции, Счетную палату, префектуры, учредил главную французскую награду - орден Почетного легиона.

До пандемии парижский Дом Инвалидов, на территории которого расположена гробница Наполеона, ежегодно посещали почти 1,5 млн человек. С каждым годом пополняется наполеоника: правителю уже посвящено около 75 тыс. книг и не менее 700 кинолент. Несколько лет назад одна из треуголок императора была продана почти за €2 млн на аукционе в Фонтенбло.