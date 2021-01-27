В Райффайзенбанке подсчитали, в каких городах чаще всего рефинансируют кредиты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Услуга по рефинансированию кредитов наиболее популярна среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Такие данные приводятся в исследовании Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).

Что нужно знать о кредитах?

Выпуск 4: Что нужно знать о кредитах?

"Рефинансирование наиболее распространено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - именно в этих городах россияне чаще всего общаются к финансовому инструменту для снижения долговой нагрузки. А реже всего - в Сочи, Железногорске и Кирове", - говорится в исследовании.

Самый крупный средний чек рефинансирования, согласно данным Райффайзенбанка, зафиксирован в Москве - около 1,46 млн рублей. Это обусловлено в первую очередь тем, что в столице значимо больше, чем в других городах страны, рефинансируют ипотеку - на нее приходится 23% подобных выдач, поясняют в Райффайзенбанке.

Минимальный средний чек рефинансирования зафиксирован в Миассе - 377,744 тыс. рублей.

В Петербурге средняя сумма рефинансированного кредита составляет около 945,6 тыс. рублей, в Новосибирске - 619,12 тыс. рублей, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - 681,8 тыс. и 594,1 тыс. рублей соответственно.

Всего было изучено более 25 тыс. заявок из 43 городов России.