Росавиацию просят разрешить применение соглашений о код-шеринге на субсидируемых маршрутах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Холдинг "Аэропорты регионов" и шесть авиакомпаний в декабре 2020 года обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой разрешить применение коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг) на субсидируемых маршрутах. Благодаря этому улучшится доступность транспорта в удаленных субъектах РФ, а пассажиры получат более широкий выбор пути к месту назначения, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо.

По информации газеты, среди компаний, обратившихся к Росавиации, S7, Red Wings, Iraero, Utair, Rusline, UVT Aero. Подписание документа "Известиям" подтвердили представители S7, Rusline и "Аэропортов регионов". Как сообщил источник в Росавиации, в ведомстве документ получили. Источник в крупной авиакомпании рассказал изданию, что возможность применения код-шеринговых соглашений на субсидируемых маршрутах планируется обсудить на площадке Минтранса с участием Росавиации, однако дата встречи еще не назначена. Еще один источник "Известий", близкий к одному из крупных аэропортов, заверил издание в том, что в Росавиации поддерживают инициативу авиабизнеса.

В письме отмечается, что без применения код-шеринга, который в основном используется для организации трансферных перевозок, невозможно дальнейшее развитие сети региональных узловых аэропортов и обеспечение транспортной доступности северных, северо-восточных и удаленных территорий. Авторы инициативы полагают, что совместная эксплуатация рейсов сможет придать импульс развитию аэропортов в регионах. Кроме того, авиакомпаниями удастся повысить заполняемость субсидируемых рейсов за счет взаимодействия маршрутной сети с другими перевозчиками, а также увеличить объемы трансфертных перевозок.

"Известия" сообщают, что, по мнению авторов письма, предлагаемый ими механизм позволит государству улучшить эффективность расходования бюджетных средств, поскольку субсидируемые рейсы смогут быстрее выйти на самоокупаемость за счет увеличения объемов трансферных перевозок и улучшения экономики маршрутов. В то же время инициатива позволит региональным аэропортам стать альтернативой московскому авиационному узлу, в который входят Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Как следует из письма Минфина РФ в Минэкономразвития РФ с прогнозными значениями показателей национальных и федеральных проектов в 2020 году от 22 декабря, по итогам 2020 года доля межрегиональных регулярных пассажирских рейсов (маршрутов) в обход Москвы должна составить 42%.