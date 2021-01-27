Кешбэк и "регуляторные песочницы". В России усилят поддержку сектора высоких технологий

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Высокотехнологичные предприниматели в России уже сейчас могут получить гранты, участвовать в закупках, претендовать на льготы. Однако в 2021 году поддержка станет еще более масштабной, в том числе за счет введения налогового маневра для ИТ-отрасли и появления "регуляторных песочниц", сообщили опрошенные ТАСС представители институтов развития, бизнес-объединений, эксперты и сами бизнесмены.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина 2021 год объявлен Годом науки и технологий.

Механизмы господдержки

Наиболее эффективными и востребованными мерами поддержки высокотехнологичного сектора в Корпорации МСП считают расширение доступа к закупкам крупнейших российских заказчиков, финансовую поддержку, а также предоставление льготного лизинга. "То есть, по сути, речь идет как о создании рынка сбыта для высокотехнологичного бизнеса, так и об обеспечении таких компаний финансовыми инструментами для своевременного производства необходимого объема продукции", - рассказал ТАСС глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его данным, в 2020 году в общем объеме закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий 15% (561 млрд рублей) составила инновационная, высокотехнологичная продукция. Прирост по сравнению с 2019 годом составляет 115 млрд рублей, или 25,8%. По итогам 2020 года корпорация оказала гарантийную поддержку высокотехнологичным быстрорастущим компаниям более чем на 465 млрд рублей, а стартап-проектам - на сумму свыше 4,5 млрд рублей.

Также при содействии Корпорации МСП высокотехнологичные компании и МСП из сферы науки могут получить гранты Фонда содействия инновациям, фонда "Сколково" и других институтов развития, напомнил Исаевич.

Большинство высокотехнологичных компаний являются активными экспортерами. В условиях падения сырьевой составляющей российского экспорта поддержка высокотехнологичного сегмента бизнеса при выходе на зарубежные рынки приобрела значительную актуальность, сказала ТАСС омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологических компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

"Например, в прошлом году правительство РФ вернуло российским экспортерам субсидирование расходов на сертификацию и омологацию. Так, сертификация одного наименования технологической продукции для внешнего рынка может составлять от 750 тыс. до 2 млн рублей. При этом портфель успешного экспортера может состоять из нескольких десятков видов продукции. Это значительные деньги как для малого и среднего бизнеса, так и для более крупных компаний (например, национальных чемпионов). Именно поэтому поддержка со стороны государства в этом направлении очень важна. Мы также очень надеемся, что бюджетное финансирование, выделяемое на реализацию данной критически важной программы, в ближайшие годы будет существенно увеличено", - рассчитывает она.

По словам Поповой, значительную популярность в сегменте высокотехнологичного бизнеса приобрела введенная весной 2020 года правительством Москвы программа по предоставлению экспортного кешбэка. Она убеждена, что такая мера поддержки "позволила многим высокотехнологичным компаниям, осуществляющим свою деятельность в столице, получить грант, который напрямую зависел от размера денежных средств, полученных по исполненному экспортному договору".

"Песочницы" и налоговый маневр

Наступивший год "обещает быть интересным в плане развития для большинства высокотехнологичных компаний, так как за счет практики удаленной работы проще работать с другими странами, причем не только с СНГ, но и с англоговорящими и азиатскими регионами", убежден член генсовета "Деловой России" Виталий Арбузов. Он считает, что предпринимателей, которые сделают ставку в 2021 году на работу на международном рынке, "явно ждет успех".

Омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологических компаний-лидеров Наталья Попова рассчитывает, что в этом году высокотехнологичный бизнес сможет воспользоваться значительным пакетом совершенно новых инструментов поддержки. Она напомнила, с 1 января 2021 года вступил в силу закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли. Также проводится масштабная реформа, призванная усовершенствовать эффективность институтов развития, большинство из которых ориентировано на поддержку высокотехнологичного бизнеса.

"Мы также очень рассчитываем на появление первых работающих "регуляторных песочниц", которые могли бы способствовать росту сектора цифровых инноваций. При этом национальные чемпионы тоже демонстрируют оптимизм в отношении 2021 года. Так, например согласно их опросу, 87% таких компаний ожидают значительный рост экспортной составляющей своей выручки. При этом 20% компаний растут даже больше, чем до пандемии. Еще 40% предприятий немного потеряли темп, но не тренд роста, другие 33% не ощутили изменений", - отметила она.

В Корпорации МСП планируют в 2021 году поддержать не менее 200 высокотехнологичных компаний (так называемые "газели"), которые являются субъектами малого и среднего бизнеса. Для сравнения, в 2019 году поддержка оказана 123 таким компаниям, в 2020 году - 131. По словам гендиректора корпорации Александра Исаевича, консолидированная поддержка таких предприятий заложена в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", куратором которого является Минэкономразвития РФ.

Также он уточнил, что будут использоваться новые формы - займы Фонда развития промышленности, субсидии и гранты на НИОКР. "Консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для повышения качества жизни людей является приоритетом группы ВЭБ в контексте трансформации системы институтов развития", - добавил он.

Гендиректор Института Финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов убежден, что развитие сектора в 2021 году "будет еще более бурным". "На сегодняшний день все увидели, что те, кто изменили бизнес-модели в пользу цифровизации своей продукции, смогли выбиться в лидеры. Я уверен, что в новом году мы увидим новых лидеров, но важно, чтобы мы их увидели не только по объему выручки, но и по объему капитала", - заметил он.

Ожидания предпринимателей

Сами предприниматели считают основными трендами 2021 года импортозамещение, цифровизацию и новые виды господдержки. Так, генеральный директор и учредитель предприятия "Микробор", которое является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва", Евгений Мецкер отметил, что основным трендом на рынке металлообрабатывающего инструмента является импортозамещение. Его компания производит монолитный и напайный инструмент для токарной и фрезерной обработки из кубического нитрида бора и поликристаллического алмаза.

"Более 80% используемого инструмента в РФ - импорт. На сегодня производимый нами инструмент ничем не уступает по характеристикам и эффективности ведущим мировым производителям, а уровень инженерной поддержки, стоимость и сроки поставки значительно лучше. Поэтому мы продолжим работу с потребителями по внедрению новых технологий и повышению эффективности процессов у заказчика. После получения сертификата Минпромторга мы ожидаем большей активности от крупных потребителей и значительного увеличения заказов, в том числе от предприятий с госучастием. Кроме того, на 2021 год у нас запланирована большая инвестиционная программа по локализации новых инструментов и расширению действующего производства", - поделился Мецкер. От государства он ждет поддержку по программе импортозамещения и помощь в льготном финансировании при реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов.

В компании АНКАД (специализируется на защите компьютерной информации), еще одном резиденте ОЭЗ "Технополис "Москва", делают ставку на "внедрение и развитие современных инструментов информационной безопасности", отметила заместитель гендиректора компании Елена Карпова.

Она надеется на корректировку требований к пострадавшим предприятиям, которые могут претендовать на господдержку - единственной "антикризисной" мерой, которой компании удалось воспользоваться в прошлом году, стало снижение тарифов страховых взносов до 15%.