Власти Хабаровского края пообещали решить проблему с дефицитом бензина к концу недели

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Бензин на заправках в Хабаровске, дефицит которого возник из-за модернизации на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, появится в необходимом объеме к концу недели. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация о дефиците бензина марок АИ-92 и АИ-95 на заправках ННК.

"Ситуация остро возникла со вчерашнего дня, хотя напряжение с 18-го числа, как завод нефтеперерабатывающий Хабаровский встал на плановую модернизацию, на двухнедельную. Они должны завершить ремонт 29-30 января и дальше войти в плановый режим <...> Все необходимое топливо было закуплено [в других регионах], но ряд составов не смогли выйти. Были предприняты экстренные меры, первые составы уже подходят, и в течение двух - трех дней проблема будет снята", - сказал Литвинчук.

По его данным, бензина не было на пяти или шести заправках ННК из 33 в Хабаровске. На некоторых из них бензин уже появился. Литвинчук также сообщил, что власти попросили завод ускорить работы по модернизации предприятия.