Bloomberg: Безос хочет взыскать с брата возлюбленной $1,7 млн компенсации

ТАСС, 27 января. Глава Amazon Джефф Безос требует компенсации в размере $1,7 млн от брата своей возлюбленной, чтобы покрыть судебные издержки, которые он понес, успешно опровергнув в суде обвинения в диффамации. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

В заявлении, поданном Безосом в пятницу в верховный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Майкл Санчес, брат бывшей телеведущей Лорен Санчес, с которой Безоса связывают романтические отношения, подал судебный иск, чтобы "угрожая раскрытием и опубликованием личных материалов" добиться урегулирования.

Ранее Санчес подал в суд на миллиардера и его консультанта по безопасности Гэвина де Беккера за сообщения о том, что Майкл был источником обнаженных фотографий Безоса, которые просочились в таблоид National Enquirer. Иск был отклонен за недостатком доказательств.

Безос сумел сохранить статус одного из богатейших людей мира, несмотря на развод с супругой, которой досталось 4% акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon. Состояние самого создателя компании сейчас оценивается в $193 млрд.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана Безосом в США в 1994 году. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.