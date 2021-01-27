Исследование: соотношение закрытых и открытых компаний в России оказалось худшим за 18 лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Соотношение закрытых и открытых компаний оказалось в прошлом году в РФ худшим за 18 лет, сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В пандемическом году соотношение закрытых и открытых компаний оказалось худшим за 18 лет - в 2020 году в России прекратили деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых компаний в 2,4 раза превысило число вновь созданных. Убыль бизнеса произошла во всех российских регионах за исключением двух. Особенно существенно сократилось количество действующих компаний в Санкт-Петербурге, Тульской области, Кабардино-Балкарии, Москве и Псковской области.

Не лучшее время для бизнеса

Из налоговой статистики следует, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом закрылось на 18% меньше компаний - в данном случае сказались объективные карантинные ограничения на учетно-регистрационные действия. Однако еще более существенно замедлилась регистрация новых предприятий - на 24% (всего в 2020 году было открыто 214,6 тыс. новых компаний). Люди не спешили или не могли открывать свое дело в условиях карантинных ограничений, падения спроса и общей неопределенности. В результате ликвидированных компаний оказалось в 2,4 раза больше, чем зарегистрированных. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2019 году, когда на каждую открытую компанию приходилось 2,2 закрытых.

Количество работающих в стране коммерческих организаций ежегодно росло до 2015 года включительно, но затем, после того, как ФНС начала кампанию против фирм-однодневок, стало уменьшаться. За 2020 год число действующих предприятий сократилось на 300 тыс. или на 9,6% (речь идет о чистом сокращении с учетом вновь открывшихся), до 2,82 млн. А за пять лет в России стало на 1,3 млн компаний меньше. Основная часть закрытых предприятий была исключена из реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа - такие компании в течение 12 месяцев не сдавали отчетность и не осуществляли операции по банковским счетам, то есть фактически не вели хозяйственную деятельность.

Территория закрытий

Если в целом по стране количество компаний по итогам 2020 года сократилось на 10%, то в отдельных регионах убыль бизнеса оказалась более существенной. В Санкт-Петербурге за год число коммерческих организаций снизилось на 15,4%, до 220,5 тыс.; в Тульской области - на 15,2%, до 21,4 тыс.; в Кабардино-Балкарии - на 14,92%, до 7,2 тыс.; в Москве - на 14,91%, до 570,2 тыс.; в Псковской области - на 14,85%, до 9 тыс.; в Калининградской области - на 14,4%, до 31,4 тыс.; в Карачаево-Черкесии - на 11,8%, до 3,9 тыс.; в Оренбургской области - на 11,65%, до 20,2 тыс.; в Астраханской области - на 11,1%, до 9,3 тыс.; в Белгородской области - на 10,9%, до 24,1 тыс.

Единственными двумя регионами, в которых по итогам года обнаружился прирост коммерческих компаний, стали Бурятия (число компаний выросло на 6,3%, до 14,3 тыс.) и малонаселенный Чукотский автономный округ (+3,3%, до 560).

Кроме того, минимальная убыль бизнеса фиксировалась в Севастополе (количество компаний сократилось лишь на 0,6%, до 8,1 тыс.); Липецкой области (-0,9%, до 14,5 тыс.); Орловской области (-2,7%, до 8,7 тыс.); Ленинградской области (-2,97%, до 23,1 тыс.); Башкирии (-2,98%, до 60,7 тыс.); Алтайском крае (-3,57%, до 35,85 тыс.); Забайкальском крае (-3,64%, до 8 тыс.) и Республике Алтай (-3,67%, до 3,2 тыс.).

"Последние пять лет бизнес в России чаще закрывается, чем открывается. Большая часть вычеркнутых из реестра предприятий не вела хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев, то есть фактически речь идет о брошенном бизнесе. Аналитики связывают это с чисткой реестра и избавлением от фирм-однодневок. Однако огромное количество формально существующего, но реально прекратившего работу бизнеса также может свидетельствовать о снижении деловой активности в стране. Часто предприниматели сворачивают свой бизнес, но не всегда формально закрывают его, тем более, что ликвидация предприятия является достаточно обременительной процедурой", - указала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, в 2020 году общее замедление как открытий, так и закрытий предприятий во многом связано с усложнением регистрационных действий в период пандемии. При этом более резкое сокращение именно запусков, безусловно, является следствием коронавирусного кризиса. Многие же формально действующие компании, пострадавшие, но удержавшиеся на плаву в разгар пандемии, закроются уже в текущем году - после отмены моратория на банкротство и сворачивания господдержки.

"В сложные периоды, когда происходит массовое сворачивание бизнеса, часто можно слышать слова об очищающем эффекте кризиса благодаря ликвидации неэффективных предприятий. Однако в России с ее низкой долей частного предпринимательского сектора уход с рынка еще не устоявшегося бизнеса редко компенсируется зарождением новых более эффективных предприятий. Для экономики в целом сокращение бизнеса оборачивается снижением потенциала развития и дополнительным ростом госсектора", - отмечает Трубникова.